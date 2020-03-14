Еще один заразившийся коронавирусом петербуржец приехал из Италии

Санкт-Петербург, 14 марта. Еще один житель Петербурга, заразившийся коронавирусом, вернулся из Италии, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Новый случай коронавируса подтвержден лабораторно. Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта. 12 марта его госпитализировали в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 случаев заражения, из них девять в Москве, один в Подмосковье, один в Петербурге, два в Кемеровской области и один в Калининградской области.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что власти продумали меры защиты горожан от коронавируса.

С 16 марта вводится запрет на массовые мероприятия, где численность участников превышает тысячу человек. Запрет будет действовать до 30 апреля.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце прошлого гола в китайской провинции Хубэй. Источником инфекции могли стать летучие мыши.

Информация о новом вирусе поступила в ВОЗ только 31 декабря. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса типа COVID-19.