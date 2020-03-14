Беглов сообщил о подготовке властей Петербурга к защите горожан от коронавируса

Санкт-Петербург, 14 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о мерах против коронавируса на своей официальной странице «ВКонтакте».

Глава города отметил, что власти серьезно готовились к принятию мер по коронавирусу. Эту работу особо не афишировала, но подготовка была основательной.

«Договорились о координации городских и федеральных структур, гражданских организаций и силовиков, включая МЧС. Также мы договорились о взаимодействии и взаимопомощи с правительством Ленинградской области», — написал Беглов.

Он подчеркнул, что до 30 апреля запрещается проводить массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Беглов призвал проявить настоящий характер петербуржцев и позаботиться о городе.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По предварительной информации, на местном рынке оказалась змея, съевшая зараженную летучую мышь.

Власти КНР сообщили в ВОЗ о вспышке новой болезни только 31 декабря. В марте ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу, в каждой стране принимают меры по защите населения от вируса типа COVID-19.