Школьников в Петербурге могут перевести на дистанционное обучение

Санкт-Петербург, 14 марта. Власти Петербурга 16 марта рассмотрят вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.

Решение примут с учетом мнения представителей Роспотребнадзора Петербурга и текущего эпидемического уровня в городе. Рассматриваются разные варианты организации образовательного процесса.

Напомним, что Минпросвещения России заявило, что при необходимости учеников стоит перевести на дистанционное обучение. В Москве уже ввели свободное посещение школ, пишут «Аргументы и Факты».

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 136 тысяч человек. Жертвами пневмонии нового типа стали почти пять тысяч человек, возможно инфицированы более 20 тысяч человек.