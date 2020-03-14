Беглов заявил, что Петербург выполняет обязательства по Евро-2020

Санкт-Петербург, 14 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью выполняет обязательства по подготовке к матчам футбольного чемпионата Европы.

Беглов принял участие в работе координационного совета по подготовке Петербурга к проведению матчей Евро-2020. Глава города отметил, что власти своевременно решают все вопросы с УЕФА. Организаторы высоко оценили готовность объектов Петербурга к футбольным матчам.

По словам Беглова, почти решен вопрос транспортного обслуживания. Для болельщиков организовали две зоны — на Дворцовой площади и на Конюшенной площади, пишет Nation News.

ЧЕ по футболу намечен на июнь-июль в 12 городах Европы, в том числе Петербурге. Однако из-за распространения коронавируса УЕФА планирует принять дополнительные меры. Конференция по данному вопросу пройдет 17 марта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже набрали волонтеров для проведения Евро-2020. Общее количество добровольцев — 1,5 тысячи, среди них юноши и девушки.