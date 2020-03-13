Гаркуша поддержал ограничения по времени для концертов уличных музыкантов в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Лидер рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша поддержал идею о том, чтобы ограничить по времени выступления уличных музыкантов в Петербурге.

Гаркуша отметил, что редко сталкивается с творчеством уличных музыкантов, но весьма положительно относится к их деятельности.

«Пусть даже музыканты играют хорошо и качественно. Какие-то ограничения временные должны быть, а так, в принципе, концерты на улице вполне такая европейская, международная история», – сказал музыкант.

В профильном комитете ЗакСа планируют ввести ограничения, которые будут касаться продолжительности выступлений и их громкости. Планируется, что уличные творцы смогут играть не дольше шести часов в день при громкости, которая не превышает 60 децибел. Кроме того, законодатели хотят определить для их выступлений конкретные места в городе, передает «Петербургский дневник».

Законодательное собрание должно рассмотреть законопроект на заседании. Комитет по культуре подготовил ряд замечаний, которые внесут в проект закона во втором чтении.