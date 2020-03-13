Синоптики предупредили петербуржцев о заморозках в выходные

Санкт-Петербург, 13 марта. На выходных жителей Северной столицы ждут заморозки до минус 9 градусов и высокая облачность.

В субботу в Петербурге ожидается выпадение кратковременных осадков в виде снега, местами порывистый ветер. Ночью столбики термометров будут фиксировать снижение температуры до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до минус 3 градусов. Водителей и пешеходов предупредили о возможной гололедице на дорогах, передают «АиФ».

Воскресный день 15 марта пройдет без осадков. Однако ночью прогнозируется существенное похолодание до минус 9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса. Сильного ветра не будет, но на дорогах сохранится гололедица. Кроме того, повысится атмосферное давление.