Визовые отделы генконсульств стран ЕС в Петербурге прекратили прием документов

Санкт-Петербург, 13 марта. Генеральные консульства Латвии, Чехии и Словакии перестанут принимать заявления на выдачу виз в Петербурге. Представительство Франции будет принимает заявления только на визу типа D.

По имеющимся данным, дипломатическое представительство Латвии осуществило рассылку письма, в котором говорится, что с 14 марта будет прекращен прием визовых заявлений во всех внешнеполитических ведомствах Чехии, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Подобные меры связаны с тем, что Европу охватила эпидемия коронавируса. Многие страны ЕС ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам жительницы Праги Анны Баковой, особый режим был введен в Чехии накануне. Власти перекрывают транспортное и железнодорожное сообщение с соседними странами.