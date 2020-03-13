Вишневецкий рассказал, как получить компенсацию за некачественный товар или услугу

Санкт-Петербург, 13 марта. Эксперты отмечают существенный рост юридической грамотности у российских потребителей. В связи с этим растет количество жалоб на продавцов, предоставляющих гражданам услуги в различных сферах. Об этом сообщил председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

По его словам, потребителям нужно уметь защищать свои права самостоятельно и не рассчитывать на поддержку продавцов в этом вопросе. Они не всегда оказываются добросовестными. Кроме того, он советует оставлять свои негативные отзывы об исполнителе услуг или продавце товара в книге жалоб и предложений.

«По первому требованию потребителя продавец обязан выдать книгу и в течение 10 дней ответить на обращение потребителя. Если книгу не выдали – это основание для штрафа со стороны Роспотребнадзора», — заявил Вишневецкий.

Он отметил, что если документы не хотят принимать, то их можно самостоятельно отправить по почте. Для судебных инстанций отчет времени о подаче претензии начинается с момента отправки жалобы, передает телеканал «Санкт-Петербург».