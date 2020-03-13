Беглов рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом петербуржцев

Санкт-Петербург, 13 марта. Медики оценивают состояние пяти человек, заразившихся в Петербурге коронавирусом, как удовлетворительное. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них — это ребенок 10 лет. Все они приехали из других стран. Они находятся в Боткинской больнице», — сказал Беглов.

Он отметил, что врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, общее количество заразившихся новой китайской инфекцией в России достигло 45 человек. 11 последних случаев были выявлены в течение последних суток. Отмечается, что новые носители вируса были обнаружены в Москве – 5 человек, в Петербурге – 3, а также по одному заболевшему в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.