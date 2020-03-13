БКЗ «Октябрьский» не будет отменять запланированный на 14 марта концерт

Санкт-Петербург, 13 марта. Запланированный на 14 марта концерт в большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге состоится без изменений. Руководство концертной площадки ожидает официального письма от городского комитета по культуре с рекомендациями, касающимися проведения мероприятий после 16 марта. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в БКЗ.

По словам источника, есть высокая вероятность того, что руководству «Октябрьского» придется отменить мероприятия, которые были запланированы после 16 марта. Отмечается, что концертная площадка рассчитана на 3727 мест, в том числе 1043 на балконе. Практика показывает, что посетители обычно занимают две трети свободных мест, но чаще всего билеты раскупают полностью.

Напомним, что губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса. Ограничительные меры будут действовать с 16 марта и продлятся до 30 апреля. В указанный период не будут проводиться никакие театральные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.