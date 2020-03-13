Запрет на массовые мероприятия не отразится на работе музеев в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Музейные учреждения Петербурга не будут закрывать для посещений, несмотря на то, что в городе с 16 марта введут запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в городском комитете по культуре.

Отмечается, что для нераспространения опасной инфекции в музеях будут придерживаться жесткого соблюдения санитарных норм. Кроме того, введен запрет на командировки для сотрудников учреждений культуры.

Напомним, что губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса. Ограничительные меры будут действовать с 16 марта и продлятся до 30 апреля. В указанный период не будут проводится никакие театральные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.