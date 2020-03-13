Десятилетний ребенок попал в число заболевших коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. 10-летний ребенок находится в числе заболевших коронавирусом в Петербурге. На сегодняшний день в Северной столице зафиксированы пять случаев заболевания опасным китайским вирусом. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«У нас пять человек, которые заболели. Один из них — ребенок десяти лет. Все они приехали из-за границы», — сообщил Беглов.

По информации оперативного штаба, общее количество заразившихся новой китайской инфекцией в России достигло 45 человек. 11 последних случаев были выявлены в течение последних суток. Отмечается, что новые носители вируса были обнаружены в Москве – 5 человек, в Петербурге – 3, а также по одному заболевшему в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.

Ранее заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Все пациенты находятся в инфекционных боксах.

Напомним, что в Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Ограничительные меры начнут действовать с 16 марта и продлятся до 30 апреля. В этот период не будут проводится никакие театральные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.