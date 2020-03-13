Сотрудники Русского музея попадут под карантин в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Откомандированных в Испанию сотрудников Русского музея поместят под наблюдение врачей по возвращению в Петербург. В данный момент делегация культурного учреждения находится в испанском городе Малага. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в комитете по культуре Северной столицы.

По имеющейся информации, членов делегации предупредят о том, что они должны будут уведомить власти о своем возвращении из Испании. Их прилет в Россию намечен на 16 марта.

По словам источника, пока Русский музей в Петербурге не планируют закрывать, несмотря на то, что в городе с 16 марта начнет действовать запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса. По имеющимся данным, количество посетителей музея не превышает допустимую цифру в одну тысячу человек.

Отметим, что в данный момент руководство культурно-исторических музея «Эрмитаж» решает вопрос о том, какие действия будут предприняты в связи с ограничительными мерами в Петербурге.