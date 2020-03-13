Крупные торговые центры в Петербурге могут закрыть из-за угрозы коронавируса

Санкт-Петербург, 13 марта. Посещение крупных торговых центров Петербурга могут ограничить из-за коронавируса. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проводит экстренное заседание, касающееся вопросов ограничительных мер в Северной столице. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в профильном комитете.

В ходе заседания городские власти должны разработать стратегию действий, которая, в том числе будет касаться работы крупных торговых центров в городе. Есть вероятность, что их посещение будет ограничено.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов. Ограничительные меры начнут действовать с 16 марта и продляться до 30 апреля. В этот период не будут проводится никакие театральные, развлекательные, спортивные и других массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.