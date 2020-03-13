Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дрозденко ввел запрет на массовые мероприятия в Ленобласти из-за угрозы COVID-19

197
0 Оставить комментарий

Дрозденко ввел запрет на массовые мероприятия в Ленобласти из-за угрозы COVID-19Санкт-Петербург, 13 марта. Власти Ленинградской области запретили проведение мероприятий численностью более 300 человек из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона. 

Решение о введении режима повышенной готовности к ликвидации ЧС для предотвращения распространения COVID-19 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и губернатор Петербурга Александр Беглов приняли сегодня в ходе рабочей встречи.

Дрозденко поручил включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медперсонала к приему инфекционных больных, ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, ограничение численности массовых мероприятий.

Отдельный пункт распоряжения касается мониторинга обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.

Как сообщалось ранее, сегодня В Ленобласти был выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 нашли у жительницы Кудрово Всеволожского района. Недавно она вернулась из Италии. В настоящее время она доставлена в Боткинскую больницу. 

Всего, по последним данным, в России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом. 

Новости партнеров

Новости партнеров