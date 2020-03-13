В Петербурге запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 13 марта. В Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, запрет будет действовать с 16 марта до 30 апреля. В этот период не будут проводится никакие театральные, развлекательные, спортивные и других массовых мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

Накануне, в городском управлении Роспотребнадзора уточнили, что число пациентов, госпитализированных с признаками ОРВИ в Боткинскую больницу после возвращения из неблагополучных по COVID-19 стран, за последние три дня увеличилось с 87 до 129 человек.

В ведомстве также сообщили, что обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако, бывают и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars).

Одним из самых главных правил профилактики COVID-19 является постоянная дезинфекция рук и поверхностей.