Беглов и Дрозденко договорились об усилении механизмов интеграции Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 марта. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко приняли решение расширить координационный совет по социально-экономической поддержке. Об этом они заявили на встрече в Северной столице.

Так, в существующем координационном совете решили создать президиум и отраслевые рабочие группы, в которые войдут представители профильных комитетов, общественники и эксперты. Их основной задачей станет проработка решений совета. Что касается президиума, то в него войдут члены городского правительства и руководители комитетов Петербурга и области.

«При необходимости решения координационного совета будут оформляться законами субъектов Федерации», – отметил Александр Дрозденко.

Уже в мае обновленный координационный совет должен провести первое заседание. На повестку дня вынесут вопросы интеграции систем социальной поддержки жителей города, развития туризма, а также обеспечения продовольственной безопасности и оценки численности населения Северной столицы и Ленобласти.