Опубликовано видео массовой драки у ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 марта. Массовая драка у входа в ТРЦ «Галерея» в Петербурге попала на видео. Потасовка произошла 12 марта в самом центре города.

По имеющимся данным, конфликт вспыхнул на почве неприязненных отношений между гражданами Таджикистана и жителями Республики Дагестан. В какой-то момент оппоненты перешли от словесных оскорблений к рукоприкладству. В массовой драке участвовали 15 человек.

После побоища один из участников драки обратился за помощью к медикам. У 22-летнего молодого человека диагностировали колото-резаное ранение левого бедра. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Мариинскую больницу.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Стражи порядка детально изучили запись с камеры видеонаблюдения и приняли решение о возбуждении уголовного дела. Участники конфликта дали пояснения и были отпущены.