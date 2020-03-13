Дамбу в Петербурге решили закрыть из-за угрозы наводнения

Санкт-Петербург, 13 марта. Створки дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения. Такие меры были приняты для предотвращения потенциальной чрезвычайной ситуации. Сильный северо-западный ветер несет большие волны со стороны Финского залива. Об этом говорится в сообщении ЦУКС ГУ МЧС России по Петербургу.

В связи со сложившейся ситуаций также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

«Принято решение задействовать Комплекс защитных сооружений. Соответствующее распоряжение от ЦУКС ГУ МЧС России по Петербургу получено в 16:20 12 марта 2020 года», — сообщило управление дамбы в своем Instagram.

Синоптики говорят, что 13 марта в Северной столице будет очень ветрено, порывы могут достигать 17 метров в секунду, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Уровень воды в Неве начал подниматься с 7.30 часов и вырос на 8 сантиметров, достигнув отметки в 91 сантиметр. Отмечается, что такой показатель не является критическим. Затворки дамбы могут открыть уже в 10.00 часов 13 марта.