Объединяющий котов и искусство фестиваль пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Жителей и гостей Петербурга приглашают принять участие в благотворительном фестивале «Уличные коты и уличное искусство». Мероприятие пройдет 21 марта в Музее стрит-арта.

Организатором фестиваля выступил благотворительный фонд помощи животным «Брошенный ангел». Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных. Организаторы пропагандируют идею, согласно которой не нужно покупать питомцев за деньги, а лучше брать из приютов.

Гости мероприятия познакомятся с различными жанрами уличного искусства и смогут взять к себе домой кота. Организаторы отметили, что желающие обзавестись домашним питомцем должны иметь при себе паспорт и специальную переноску для животного. Кроме того, на фестивале будет находиться специалист-ветеринар, который даст советы по правильному содержанию животного.

Программа фестиваля будет обширной и включит в себя мастер-классы по жонглированию и граффити, обучение хождению на ходулях, кото-квест, розыгрыш призов и многое другое.