Специалисты назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Петербурга

Санкт-Петербург, 12 марта. Врач и директор вошли в список лучших вакансий Петербурга, которые были опубликованы работодателями за последние две недели. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Всего в списке пять лучших предложений о работе в Северной столице. На первом месте оказалась вакансия врача-оториноларинголога с зарплатой до 430 тысяч рублей в месяц и переездом в Южно-Сахалинск.

На втором месте в списке находится должность директора по сбыту в одной из крупнейших компаний России в сфере энергомашиностроения с окладом от 200 тысяч рублей. Одним из обязательных условий является релокация в Таганрог.

Тройку лидеров среди самых лучших вакансий занимает работа генеральным директором компании, специализирующейся на коммерческой недвижимости. Работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц.

Четвертую позицию занимает должность ведущего стоматолога-терапевта с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц и замыкает пятерку лучших вакансий должность агента по недвижимости с окладом до 250 тысяч рублей.