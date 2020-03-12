Знак в память о погибших установят на станции «Технологический институт» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Память о жертвах теракта на станции метро «Технологический институт» в Петербурге увековечат мемориальной табличкой. С соответствующей идеей к губернатору города Александру Беглову обратился петербуржец Андрей Лавров.

Лавров оставил свое обращение на официальной страничке губернатора во «ВКонтакте». Он написал, что подобным образом были увековечены имена людей, которые погибли в результате террористической атаки на станции метро «Рижская» в Москве 31 августа 2004 года.

В городском комитете по культуре сообщили, что такая идея уже есть в планах. В минувшем году проходила встреча представителей петербургского метрополитена и родственников погибших, на которой обсуждался этот вопрос, передает «Петербургский дневник».

«В настоящее время эскиз согласован. Табличка в память о жертвах террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года, будет установлена в перронном зале станции метро «Технологический институт» к 3 апреля 2020 года», — сообщили в комитете по культуре.

Напомним, что 3 апреля 2017 года 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в петербургское метро два взрывных устройства. Одну из самодельных бомб он разместил на платформе станции «Площадь Восстания», а вторую оставил при себе. Первого взрыва удалось избежать, потому что взрывное устройство вовремя обнаружили и обезвредили. В результате теракта погибли 15 человек.