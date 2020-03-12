Юрист Михеева рассказала петербуржцам, как ускорить капремонт жилых домов

Санкт-Петербург, 12 марта. Юрист и специалист в сфере ТСЖ Наталья Михеева объяснила жителям Петербурга, что делать, если жилой дом нуждается в срочном ремонте, а ждать очереди на капремонт уже нет времени.

По ее словам, жильцы могут провести собрание и общим решением открыть специальный счет для формирования фонда капремонта. Это позволит перенаправить деньги, которые они заплатили или будут платить, не на счет регионального оператора, а в созданный спецфонд. Уже оттуда можно будет в любой момент взять необходимую сумму на проведение ремонтных работ.

«Созывается общее собрание, которое принимает соответствующее решение: что нужно сделать, за счет каких средств, устанавливают предельную стоимость капремонта, кто из собственников будет принимать работы», — объясняет Михеева.

Минимальную сумму взносов регламентирует правительство города. Уменьшить платежи не получится, но и вносить большие суммы, чтобы ускорить капремонт, необязательно. Законодательство предусматривает несколько способов сбора средства для капремонта, передает телеканал «Санкт-Петербург».