Сбившего пятерых пешеходов в Петербурге осудили почти на 9 лет колонии

Санкт-Петербург, 12 марта. Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Мурата Касымова к 8 с половиной годам лишения свободы. В феврале 2019 года 30-летний уроженец Азербайджана на скорости 100 километров в час выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. Об этом из зала суда передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали пятеро пешеходов. От полученных травм два человека скончались, еще трое в состоянии разной степени тяжести были доставлены в больницу.

Сразу после задержания Касымов признался, что сел за руль после того, как он употребил наркотические вещества. Это привело к тому, что в один из моментов он просто потерял сознание за рулем.

Касымов признался в совершении преступления и просил суд рассматривать его дело в особом режиме. Это позволило бы ему получить наказание в виде 2/3 от максимального срока. Однако сторона потерпевших не согласилась с этим и попросила суд приговорить лихача к 9 годам лишения свободы.

Представители прокуратур потребовали лишить Касымова свободы на 6 лет. Судья Артем Королев посчитал, что срок наказания Касымова должен составить 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшим 3,7 миллиона рублей в качестве компенсации.