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Объединения ветеранов получат более 6 млн субсидий из бюджета Петербурга

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Объединения ветеранов получат более 6 млн субсидий из бюджета Петербурга

Санкт-Петербург, 12 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении в 2020 году субсидий ветеранским объединениям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках постановления на господдержку могут рассчитывать 63 ветеранских общественных объединения. Размер субсидий, выделяемых из бюджета города, составляет 6 437 500 рублей. Их можно использовать при оплате коммунальных и иных услуг.

Отмечается, что постановление было разработано в соответствии с законом «О государственной поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга».

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Источник: «Невское новости»
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