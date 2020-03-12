Синоптики предупредили о дождях и сильных порывах ветра в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Теплая, но очень ветреная погода ожидается в четверг в Северной столице. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, 12 марта Петербург окажется во власти обширного циклонического вихря. В связи с этим в городе будет достаточно облачно, выпадут осадки в виде дождя, а ветер усилится, передает «Петербургский дневник».

Воздух в городе на Неве прогреется до 6 градусов с отметкой плюс, а в Ленобласти столбики термометров будут фиксировать до 7 градусов тепла.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.