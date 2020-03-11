Ехавшего в Петербург мужчину с кашлем высадили из автобуса в Эстонии

Санкт-Петербург, 11 марта. Пассажиры автобуса, следовавшего из Таллина в Петербург, хотели высадить мужчина, когда он начал кашлять в салоне.

Инцидент произошел 10 марта по дороге в Петербург. В автобусе было спокойно, пока один из пассажиров не закашлялся.

Испуганные люди решили, что тот болен коронавирусом, и пытались его высадить. Они нецензурно выражались, требуя, чтобы «больной» покинул автобус, передает телеканал «360».

Мужчина отказался выходить на улицу. Однако на границе Эстонии его все-таки высадили для проверки. Эстонские медики измерили температуру тела и расспросили, в каких странах мужчина побывал за последнее время.

То же самое произошло и на российской границе. Врачи подтвердили, что у него нет коронавируса, и мужчина не представляет опасности. Пассажиру разрешили доехать до Петербурга.

Напомним, что на карантин направляют людей, у которых есть симптомы ОРВИ, в том числе кашель. По последним данным, число зараженных коронавирусом в России выросло до 20 человек. Многие из них посещали Италию.