Санкт-Петербург, 11 марта. Матч «Зенита» и немецкого «Шальке-04» перенесли из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Решение о переносе товарищеского матча на неопределенный срок было совместным. Встреча должна была состояться 29 марта в немецком Гельзенкирхене.

Сине-бело-голубые могли выступить на арене «Паркштадиум», который является домашним для «Шальке-04». Российская и немецкая команды уже встречались в 2007 и в 2017 годах.

Все купленные билеты на игру остаются действительными.

По последним данным, в Германии насчитывается более 1,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Три человека скончались, один гражданин ФРГ умер от вируса в Египте.

В Минздраве страны подчеркнули, что большинство зараженных болеют легкой формой COVID-19, у некоторых вообще отсуствуют симптомы.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга не планируют вводить запрет на массовые спортивные мероприятия.