Власти Петербурга не планируют вводить запрет на массовые мероприятия

Санкт-Петербург, 11 марта. Власти Петербурга пока не планируют вводить запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, об этом сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Пресс-секретарь главы города Инна Карпушина прокомментировала вопрос о возможных мерах по предотвращению распространения коронавируса, подобные тем, что были введены в Москве.

«В каждом регионе своя ситуация. В Санкт-Петербурге пока нет необходимости в том, чтобы вводить ограничения. Меры, предпринимаемые по профилактике распространения коронавируса, достаточны, адекватны и эффективны», — сказала Карпушина.

По последним данным, в Петербурге с подозрением на коронавирус помещены на карантин 64 человека. Ситуация находится под контролем.

Напомним, что 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает проведение в столице массовых мероприятий, где число участников превышает пять тысяч человек.

В связи с этим намеченный на 12 марта хоккейный матч «Спартак» — «Динамо» оказался под угрозой срыва.