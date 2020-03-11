Застреливший друга петербургский подросток хочет прийти на его похороны

Санкт-Петербург, 11 марта. Сын судьи, который застрелил своего лучшего друга, собирается пойти на его похороны, заявил адвокат 14-летнего подростка Артем Баконин.

Подросток сейчас находится под домашним арестом по решению Колпинского районного суда. По словам правозащитника, семья подозреваемого договоравается о возможности для подростка посетить похороны друга.

Баконин отметил, что горе сплотило семьи подозреваемого и пострадавших. За свою практику юрист видит такое в первый раз.

«Люди с таким горем так сплотились между собой. Они организовывают вме сте похороны», – сказал адвокат, его слова передает «Петербургский дневник».

Правозащитник отметил, что подозреваемый вырос в интеллигентной семье, ему дали правильное воспитание. Он подчеркнул, что родители подзащитного вызывают уважение.

Напомним, что 7 марта в парадной дома нашли тело подростка с простреленной головой. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что подросток признал вину в непреднамеренном действии, которое повлекло смерть друга. Она заявил, что раскаивается в собственном поступке. По одной из версий, убийство произошло в результате баловства оружием.