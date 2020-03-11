Трамвай протаранил Сhevrolet в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Трамвай протаранил автомобиль Сhevrolet на улице Дыбенко в Петербурге, сообщили в соцсетях.

ДТП произошло вечером 10 марта в Невском районе города. Момент аварии записал видеорегистратор, пострадавших нет.

Трамвай поехал на желтый сигнал светофора, а водитель Сhevrolet успел выехать на середину перекрестка, после чего произошло столкновение, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта в Крыму произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и легкового авто, пострадали девять человек.