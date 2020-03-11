Синоптики предупредили петербуржцев о дожде

Санкт-Петербург, 11 марта. Облачная погода с небольшим дождем ожидается в среду в Петербурге, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем температура воздуха в Петербурге составит 5-7 градусов тепла, в Ленобласти столбики термометров поднимуется до 8 градусов тепла.

Ветер подует с юго-востока со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, такой характер погоды обусловлен антициклоном.

В этом году зима была короткой и аномально теплой, ее сменила ранняя весна. Март начался с положительных температур, однако синоптики обещают холодные дни в европейской части страны.