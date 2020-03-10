Пансионат «Заря» под Петербургом приспособят под карантинный центр из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 10 марта. В пансионате «Заря» в Репино организуют наблюдение за петербуржцами, побывавшими в странах, где зафиксировано наибольшее распространение коронавируса COVID-19. Фактически на базе пансионата создается карантинный центр.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по социальной политике Петербурга, в рамках профилактики распространения вирусных заболеваний в Северной столице на базе пансионата «Заря» организуют дополнительные места для горожан, побывавших в странах с коронавирусом. Речь идет о петербуржцах, у которых нет каких-либо симптомов заражения, однако они обязаны пройти карантин.

«Ситуация в городе находится под контролем, принимаются все необходимые меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — цитирует издание представителя комитета.

Согласно последним данным, в мире коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 116 тыс. пациентов, скончались более 4 тыс. человек, вылечились — свыше 64,7 тыс. заразившихся. В России по стоянию на 10 марта было зарегистрировано 20 зараженных, передавала «Газета.ру».

Во вторник в Москве был введен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий из-за коронавируса. Согласно указу городских властей, до 10 апреля в столице ограничивается проведение мероприятий, в которых принимают участие более 5 тысяч человек.

В начале марта стало известно, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передавал RT.