Львица гуляла во дворе на Комендантском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 марта. Жительница Петербурга заметила львицу на прогулке в Приморском районе. Видео появилось в соцсетях.

Львицу на поводке увидели 10 марта. Петербурженка сначала решила, что это крупная собака, а потом она поняла, что это хищник.

Мужчина с питомцем прогуливался по Комендантскому проспекту. Рядом с ними не было ни одного прохожего. Женщина отметила, что львица не проявляла признаков агрессии.

Это не первый случай, когда улицах Петербурга гуляют экзотические животные. Ранее сообщалось, что в районе Шушар местные жители видели верблюда и ослика.

Еще один забавный случай произошел на Парашютной улице. Тогда по тротуару гуляла пара козлов. Местные жители предположили, что козлики отбились от цирковой труппы.

Специалисты отмечают, что в Петербурге хорошая экология. Именно поэтому в каналах города неоднократно видели балтийских нерп. Последний раз нерпу заметили возле Обуховского моста.

А в одном из дворов в Василеостровском районе поселились дикие куропатки. Их подкармливали петербуржцы. Обычно куропатки выбирают места за городом, но в этот раз облюбовали местечко рядом с людьми.