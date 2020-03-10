Редких уток заметили у стен Петропавловской крепости в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 марта. Биолог Павел Глазков заметил в центре Петербурга редких уток — красноголовых нырков и хохлатую чернеть.

Утки появились у Петропавловской крепости, на Финском заливе и вдоль Ладожского озера. По словам Глазкова, встретить этот вид уток ранней весной — большая редкость.

Их появление в центре Петербурга связано с аномально теплой зимой. Многие птицы так и не улетели на юг. Некоторые красноголовые нырки ждут прилета самок из других районов города, передает интернет-телевидение «Город+».

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как избавиться от постоянного стресса. Она посоветовала выходить на природу и следить за тем, как плавают утки.