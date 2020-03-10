Суд в Петербурге рассматривает законность изъятия спецдекларации бизнесмена Израйлита

Во вторник Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга под началом заместителя председателя суда Анжелики Морозовой приступил к рассмотрению уголовного дела Валерия Израйлита, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Государственное обвинение вменяет ему совершение двух эпизодов мошенничества в особо крупных размерах, квалифицированного совершения валютных операций с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размерах и отмывание денежных средств, добытых преступным путем в особо крупном размере.

Государство обвиняет бизнесмена в совершении преступлений при строительстве порта «Усть-Луга» компанией, в которой он является совладельцем. По версии обвинения, при реализации проекта строительства портового терминала использованы неправильные трубы. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 25 лет по совокупности преступлений.

В деле также находится иск «Транснефти» к Израйлиту на 3,4 млрд рублей.

Ни обвинение, ни иск подсудимый не признает.

Примечательно, что это дело уже попадало в суд в декабре 2018 года с тем же объемом обвинений, но было возвращено прокурору, а 24 октября 2019 года судья Верховного суда Давыдов вынес определение, содержание которого фактически обязывает суд по делу Израйлита рассмотреть вопрос законности изъятия следствием спецдекларации и документов к ней из ИФНС.

По версии защиты, доказательная база обвинения ведет свое начало с налоговой декларации, сданной Валерием Израйлитом в российские налоговые органы в рамках провозглашенной президентом России налоговой амнистии для российского капитала, вывезенного когда-то за рубеж, а сейчас — желающего вернуться назад и работать в российской экономике.

С позиции защиты, нельзя осудить Израйлита, поскольку вся доказательственная база обвинения производна от доказательства, полученного с нарушением закона. Адвокаты предлагают применить доктрину «отравленного дерева»: положение, запрещающее получать доказательства тем или иным способом, получает развитие в том, что не только доказательства, полученные незаконным путем, но и производные от них доказательства не могут использоваться вообще. Это правило формализовано в российском праве весьма абстрактно и неохотно применяется судами.

Защита приложила невероятные усилия при доказательстве невиновности предпринимателя именно по принципу «плодов отравленного дерева». Совсем недавно, 27 декабря 2019 года, специальный закон прямо запретил использовать данные спецдекларации по налоговой амнистии иностранного капитала в уголовных делах. Израйлиту повезло.

В этом большую роль мы отводим средствам массовой информации. Именно благодаря СМИ высшая исполнительная власть обратила внимание на прецедент «Усть-Луги». В то же время сейчас, в период рассмотрения дела, ни прокурор, ни защита не выпускают подробных пресс-релизов относительно происходящего.

Представление интересов подсудимого осуществляет адвокатское бюро ЕПАМ в лице Виктории Бурковской, за плечами которой защита экс-министра федерального правительства, топ-менеджеров банка «Траст», представление интересов России в корпоративном споре с индийскими акционерами. Ей предстоит убедить суд в верности доктрины «отравленного дерева».

Во вторник защита поставила в известность суд о необходимости исследования исполнительской документации по строительству сооружений порта. Наличие такой документации свидетельствует о том, что работы и материалы приняты заказчиком и стройка осуществлена в соответствии с проектом. Уже сейчас вводится в эксплуатацию портовый терминал Lugaport, при строительстве которого использованы неправильные, по версии обвинения, трубы. Заседание все еще продолжается, до приговора очень далеко.

По информации от партнеров Валерия Израйлита по Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга, в планах предпринимателя была организация 15 тысяч рабочих мест и строительства жилья для работников и их семей в Усть-Луге, строительство автобусного завода в Новгородской области с организацией пяти тысяч рабочих мест. Планы не сбылись.