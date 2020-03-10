Рабочие демонтировали в Петербурге памятник погибшим в войну заводчанам

Санкт-Петербург, 10 марта. Памятник рабочим Вагоностроительного завода имени Егорова демонтировали на Заставской улице в Петербурге.

Мемориал был установлен в 2017 году в память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Стела находилась в сквере недалеко от Московского проспекта.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», работы велись быстро, кладку отбивали ломом. Петербуржцы обеспоконы, поскольку сначала закрыли завод, а сейчас город лишился памятника.

Известно, что монумент снесли после продажи офисного здания и прлегающей к нему территории. Монумент появится в другом районе города.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вандалы разгромили могилу Неизвестного солдата в поселке Сахарная головка.

Еще один инцидент произошел в Оренбургской области, где вандалы украли забор возле памятника советским солдатам.