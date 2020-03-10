Частица мощей Иоанна Крестителя прибыла в Петербург из Иерусалима

Санкт-Петербург, 10 марта. Частицу мощей Иоанна Крестителя доставили из Иерусалима в Петербург, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Прикоснуться к святыне можно в Казанском соборе, мощи пробудут здесь девять дней. Как рассказали в петербургской епархии, пребывание мощей Иоанна Предтечи в России в дни Великого поста очень символично.

Они прибыли в Петербург по благославению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила III. Для христан Иоанн Креститель или, как его еще называют, Иоанн Предтеча, считается одним из самых чтимых.

Пророк Иоанн назван Предтечей, поскольку своими проповедями готовил людей к пришествию Спасителя. Он крестил Иисуса Христа.