Студент Политеха погиб в Петербурге, сыграв в «русскую рулетку»

Санкт-Петербург, 10 марта. Студент Петербургского политихнического университета погиб во время вечеринки в квартире родителей.

Двадцатилетний парень пригласил друзей в дом на улице Есенина. Молодые люди распивали алкогольные напитки. Второкурсник открыл сейф отца и взял оттуда травматический пистолет «Гранд Пауэр».

Как пишет издание «Комсомольская правда — Петербург», студент в шутку решил сыграть в «русскую рулетку», но пистолет оказался заряжен. Он получил ранение, от которого скончался прямо на месте.

Гости вечеринки вызвали полицию и рассказали о несчастном случае. Правоохранители выяснили, что владелец квартиры — бизнесмен, который последнее время живет за границей.

Лицензию на оружие мужчина не продлевал, в Росгвардию о пистолете тоже не заявляли.

Ранее сообщалось, что 7 марта 14-летний сын судьи во время празднования дня рождения застрелил своего лучшего друга. По предварительной версии, убийство произошло из-за баловства. Подросток признал вину.