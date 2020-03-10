Неизвестный в Петербурге изнасиловал девочку в примерочной кабине

Санкт-Петербург, 10 марта. Житель Петербурга обратился в полицию, заявив, что его дочь изнасиловали в торговом центре, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 9 марта на Лиговском проспекте. По словам отца, его дочь находилась в примерочной кабине, когда к ней вошел неизвестный.

Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2007 года рождения, после чего скрылся. На вид злоумышленнику до 32 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые.

Мужчина был одет в бежевые джинсы, кофту с длинным рукавом. Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что безработный мужчина изнасиловал трехлетнего ребенка в коммунальной квартире.