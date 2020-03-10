Безработный в Петербурге изнасиловал ребенка в коммуналке

Санкт-Петербург, 10 марта. В полицию Петербурга обратилась женщина, заявив об изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Информация поступила к правоохранителям в ночь на 8 марта. По словам петербурженки, ее знакомый 1975 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера отношении ребенка 2017 года рождения.

Инцидент произошел в коммунальной квартире. Полиция задержала неработающего мужчину, возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.