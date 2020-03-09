30 человек эвакуированы в Петербурге из-за возгорания водородной станции

Санкт-Петербург, 9 марта. На территории завода ПАО «Светлана» в Петербурге произошло возгорание водородной станции. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах, из находящегося рядом административного здания было эвакуировано 30 человек.

Возгорание 6 емкостей по 10 кубометров произошло в 19.39 на проспекте Энгельса, 27. Арендатором помещения является ООО «Энергетик».

«Происходит факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода», – поясняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, в начале февраля в Петербурге в складском помещении на Лиговском проспекте произошел пожар. Возгорание случилось в помещении размером 15 на 200 квадратных метров. Ликвидацией огня занимались 8 единиц техники и 38 человек.