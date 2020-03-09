Рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. 44-летний мужчина изнасиловал свою двухлетнюю соседку в одной из коммунальных квартир Петербурга. С заявлением на соседа-педофила в полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Жуткая история произошла в ночь на 8 марта в одной из квартир на улице Корнеева. 42-летняя женщина, мама пострадавшей девочки, заявила, что подозревает в совершении преступления 44-летнего знакомого. Мужчина проживает в соседней комнате коммунальной квартиры. По имеющимся данным, он уже неоднократно был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством, а также за кражу и наркотики, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Правоохранители задержали предполагаемого педофила. Полицейские возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Если его вина будет доказана, то преступник может провести до 20 лет за решеткой.