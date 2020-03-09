Пьяная женщина измеряла глубину ручья в Муринском парке Петербурга

Санкт-Петербург, 9 марта. Нетрезвая дама измеряла глубину Муринского ручья в Петербурге. Прохожим показалось, что женщине нужна помощь, но прибывшие на место происшествия спасатели остались без работы.

По имеющимся данным, странное происшествие случилось неподалеку от Сретенской церкви. Случайные прохожие заметили в водоеме женщину и решили вызвать сотрудников МЧС, чтобы помочь ей выбраться из воды. Однако к тому времени, как приехали спасатели, дама самостоятельно выбралась из ручья. От медицинской помощи она также отказалась, передает «Петербургский дневник».

По словам очевидцев, глубина ручья в этом месте достигает одного метра. Мотивы женщины, решившей поплескаться в водоеме, остались неизвестными.