Жителей Ленобласти предупредили о тумане и сильном ветре 9 марта

Санкт-Петербург, 8 марта. Туман и сильный ветер ожидаются утром и ночью 9 марта в Ленинградской области. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

По словам синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Скорость южного ветра ночью будет достигать 7 метров секунду, а днем усилится до 9 метров секунду.

Температура воздуха ночью составит минус 5 градусов, но уже днем воздух в Ленобласти прогреется до плюс 7 градусов. Синоптики предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица. Кроме того, ожидается несущественное понижение атмосферного давления.