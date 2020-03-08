Двое неизвестных оглушили и ограбили прохожего в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 марта. Неизвестные злоумышленники оглушили жителя Петербурга и забрали у него деньги. Двое незнакомцев подошли к петербуржцу на улице и один из них полез к потерпевшему обниматься. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ограбление, которое начиналось как безобидное знакомство, произошло в ночь на 8 марта на улице Орбели. Потерпевший рассказал, что был слегка выпившим и возвращался домой после корпоратива. В какой-то момент к нему подошли двое неизвестных и один из них решил приобнять мужчину, а второй в этот момент нанес ему оглушительный удар по голове.

«После того, как потерпевший очнулся, он обнаружил отсутствие портмоне с банковскими картами и документами, мобильного телефона, ключей и денежных средств», — сообщили в полиции.

По словам мужчины, после случившегося с его банковских карт было снято больше 141 тысячи рублей. В данный момент правоохранители разыскивают злоумышленников.