Соседка рассказала о событиях вечера, когда был застрелен подросток в Колпино

Санкт-Петербург, 8 марта. Соседка положительно охарактеризовала семью судьи и его сына, который признал свою вину в убийстве сверстника в Колпино. По словам женщины, никто из членов семьи никогда не вызывал нареканий.

Женщина сообщила, что подозреваемый в преступлении подросток является «хорошим мальчишкой».

«Чудесная семья. Он — судья в городе, она — бухгалтер. Их не видно, не слышно — рано уходят, поздно приходят», — рассказала пожилая женщина.

Она рассказала историю о том, как однажды у нее сломался телевизор, и она постучалась в дверь к соседям, чтобы узнать принимает ли их телевизор телесигнал. Ей открыл сын судьи и сообщил, что у них все в норме, а потом пошел в квартиру к пожилой женщине и починил ее телеприемник, передает «Пятый канал».

Соседка сообщила, что в тот злополучный вечер она не слышала ничего подозрительного, что могло бы указывать на какие-либо трагические события. Она рассказала, что лежала дома и услышала какой-шум в подъезде, но он был не похож на крики или что-то в этом роде.

«Потом как: «Тук!» И у меня свет вырубился, вот и все. Я потом звоню внуку, а потом слышу много народу, на лестнице много народу», — объяснила женщина.

Напомним, что 7 марта 14-летний сын судьи случайно выстрелил в рот своему товарищу из отцовского ружья. В этот день подростки праздновали день рождения. В результате неосторожного обращения с оружием, 14-летний мальчик получил несовместимое с жизнью ранение головы. Адвокат подозреваемого школьника рассказал, что его подзащитный признал вину в убийстве друга и раскаивается в том, что совершил непреднамеренное неумышленное действие, которое повлекло выстрелы.