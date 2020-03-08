Дебоширы устроили потасовку и поломали мебель в ТРЦ в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 марта. Группа молодых людей устроила дебош в торгово-развлекательном центре на Лиговском проспекте в Петербурге. Подростки подрались и поломали мебель в ресторане, расположенном в здании ТЦ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 марта. По информации правоохранителей, несколько молодых людей возрастом от 18 до 20 лет устроили потасовку в ресторане на четвертом этаже торгового центра. На место происшествия прибыли полицейские.

Троих дебоширов удалось задержать. Позже выяснилось, что молодые люди во время драки повредили часть мебели в заведении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Отмечается, что в отношении задержанных также составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.