Пожилой отец дважды выстрелил в сына во время конфликта в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 марта. Пожилой мужчина дважды выстрелил в собственного сына в Петербурге. Мужчине 1984 года повезло, потому что его отец оба раза промахнулся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 7 марта на улице Шварова. В полицию обратился сам пострадавший. Он заявил, что его пытался застрелить родной отец. Сначала он достал пистолет и начал выкрикивать угрозы в адрес потерпевшего, а потом произвел из оружия несколько выстрелов.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали преступника. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Люберцах мужчина получил выстрел в голову, защищая свою сестру от обидчиков, передает «Подмосковье сегодня».