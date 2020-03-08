Адвокат сына судьи обещал помочь семье погибшего в Колпино подростка

Санкт-Петербург, 8 марта. Адвокат школьника, подозреваемого в убийстве сверстника в Колпино, пообещал помочь семье погибшего подростка. Правозащитник Артем Баконин выразил слова соболезнования семье погибшего мальчика.

В убийстве подростка подозревают 14-летнего сына судьи. После случившегося молодой человек скрылся в неизвестном направлении, но сегодня утром он был задержан следователями в Петербурге. В данный момент он находится у правоохранителей и пока не виделся со своим адвокатом, передает телеканал «360».

«Мы ему будем всячески оказывать содействие, во-первых, по предварительному расследованию. Это страшная трагедия. Будем помогать им и с похоронами, и со всем, что с этим связано», — рассказал адвокат Артем Баконин.

Баконин попросил представителей общественности не торопиться с выводами по данному делу. Расследование продолжается.

Напомним, что 7 марта 14-летний сын судьи случайно выстрелил в рот своему товарищу из отцовского ружья. Компания подростков праздновала день рождения. В результате неосторожного обращения с оружием, 14-летний мальчик получил несовместимое с жизнью ранение головы. Труп ребенка обнаружили на лестничной площадке. Тело было прислонено к стене на седьмом этаже жилого дома.